У женщины менее чем за сорок лет развилось 12 различных опухолей, включая пять злокачественных. Поразительно, но пациентка не просто выжила, излечилась.

В новаторском исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые рассказали об уникальном случае.

У пациентки впервые развилась опухоль, когда она была в младенческом возрасте. Затем каждые несколько лет появлялись другие.

Менее чем за сорок лет жизни у женщины развилось 12 опухолей и, по крайней мере, пять из них злокачественные.

Каждая был разного типа и в разных частях тела. По словам Маркоса Малумбреса, руководителя отдела клеток и онкологической группы Испанского национального центра исследования рака (CNIO), врачи до сих пор не понимают, как человек мог преодолеть все эти патологии.

Было установлено, что пациентка унаследовала от обоих родителей мутации в жизненно важном гене.

Исследователи предполагают, что частое производство измененных клеток запускает хроническую защитную реакцию, что приводит к необычному исчезновению агрессивных видов рака.

То есть, рак боролся и побеждал рак.

Ни один другой подобный случай не описан. Понимание того, как происходит процесс самоизлечения от опухолевого заболевания, поможет стимулировать иммунную систему в других случаях и у других пациентов, говорят авторы исследования.

Один из фактов, который больше всего заинтриговал исследовательскую группу, заключался в том, что пять агрессивных видов рака, развившихся у пациентки, исчезли относительно легко.

Их гипотеза состоит в том, что постоянное производство измененных клеток вызвало у пациента хроническую защитную реакцию против этих клеток, и опухоли просто самоуничтожились.

— Мы думаем, что усиление иммунного ответа других пациентов поможет им тоже остановить развитие опухоли, — говорит Малумбрес.

Остается только выяснить, как это сделать.

Источник: SciTechDaily