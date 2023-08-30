Хирурги больницы Святого Николая диагностировали редкую болезнь у маленькой пациентки и провели 4-летней девочке малоинвазивное — через 5-мм прокол — оперативное вмешательство.

Удалили пораженную часть кишечника и соединили здоровые фрагменты. Уже через несколько дней кишечник прижился и полностью восстановил свою функцию.

Вместо шести часов операция длилась всего три.

Именно специалисты детской больницы Святого Николая смогли установить правильный диагноз после того, как ребенок долгое время безуспешно лечился за рубежом. Как оказалось, лечился не от того.

Диагностировать болезнь Гиршпрунга, а именно ею страдала 4-летняя Вероника, очень сложно, нужно специальное оборудование. Во Львове такое оборудование есть, и здесь уже много лет выявляют у малышей эту врожденную патологию и успешно ее оперируют.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом у 4-летней Вероники начались с самого рождения.

Еще в грудном возрасте родители поняли, что с дочкой не все в порядке. Малышку рвало смесью, которую она потребляла, а изо рта шел неприятный запах.

Когда же Вероничка подросла и начала есть обычную пищу, эти симптомы вроде бы исчезли и ребенок казался здоровым.

Но впоследствии признаки болезни вернулись и усилились. Вероника постоянно страдала от вздутия живота, болей в левом подреберье и сильных запоров.

Родители обращались к разным врачам и даже лечились за границей. Однако установить диагноз долго не удавалось.

В детской больнице Святого Николая заподозрили, что у девочки может быть сложный врожденный порок кишечника.

Обследование подтвердило предположение специалистов — у Вероники часть кишечника просто не имеет нервных окончаний, а значит, не может выполнять свою функцию.

Фактически это хроническая кишечная непроходимость. Такой порок случается у 1 из 5 тыс. детей. Чаще всего — у мальчиков.

Важно диагностировать и прооперировать патологию еще в детстве, ведь с возрастом этот недуг может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти.

У Вероники болезнь Гиршпрунга поразила 7 см кишечника, которые и удалили.

После проведенной операции пациентка чувствует себя хорошо.

Девочка уже вернулась домой здоровой.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова