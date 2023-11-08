Врачи киевского Охматдета прооперировали 7-месячную девочку с врожденным пороком аноректальной зоны. Такая патология встречается крайне редко — один случай на 8-10 тыс. новорожденных.

Клоака — это редкий врожденный порок, когда прямая кишка, уретра и вагина открываются на промежности одним каналом. Сложность заключается в том, что хирурги должны их разделить.

Уникальная операция

Впервые в Украине врачи киевского Охматдета провели уникальную операцию по методике Cincinnati Children’s Hospital.

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— Впервые такую операцию мы увидели еще в 2015 году на хирургическом мастер-классе в Гданьске, который проводил всемирно известный детский хирург Альберто Пеня, — сказал хирург Владимир Сидоров.

По его словам, эта методика имеет гораздо больше преимуществ, чем предыдущие, поскольку менее травматична. Хирургическое вмешательство по перемещению всех органов в правильное анатомическое положение длилось в течение пяти часов.

Сейчас ребенок в стабильном состоянии, но после коррекции клоаки его ждет еще одна операция и долгий путь реабилитации.

Источник и фото: НДСБ Охматдет