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Один из 20 случаев за всю историю человечества: бразильянка родила близнецов от разных отцов

8 сентября 2022, 15:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

После проведения соответствующей ДНК-экспертизы выяснилось, что у близнецов, которых родила 19-летняя бразильянка, оказалось сразу два отца. По признанию самой девушки, у нее был секс с двумя мужчинами в один день.

Сообщается, что сделать ДНК-тест молодая мама решила, чтобы выяснить, кто же именно является отцом детей.

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Сначала она собрала ДНК мужчины, которого она считала отцом. Но после двух тестов результаты оказались положительными только для одного из близнецов. 

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Затем она вспомнила, что в тот же день занималась сексом с другим мужчиной, и когда и он прошел тест, выяснилось, что это отец второго близнеца.

Это явление получило научное название “гетерородительское супероплодотворение“.

— Это возможно, когда две яйцеклетки от одной матери оплодотворяются разными мужчинами. Младенцы разделяют генетический материал матери, но растут в разных плацентах, — объяснил врач Тулио Хорхе Франко.

По его словам, в мире всего около 20 других случаев, когда такое стало возможным.

Местные СМИ сообщили, что детям сейчас 16 месяцев, но Франко рассказал об этом случае только на этой неделе.

Теперь за обоими детьми присматривает один из отцов, поддерживая таким образом их мать.

Источник
Daily Mail
Теги
Батьки Близнецы Медики новонароджені
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