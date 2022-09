После проведения соответствующей ДНК-экспертизы выяснилось, что у близнецов, которых родила 19-летняя бразильянка, оказалось сразу два отца. По признанию самой девушки, у нее был секс с двумя мужчинами в один день.

Brazilian pregnant person, 19, ‘gives birth to twins with DIFFERENT fathers after having sex with two men on the same day’ https://t.co/itaguNSIA5

— NEWS MAKER (@NEWS_MAKER) September 7, 2022