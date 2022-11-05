Он не очень хотел становиться медиком, но мама-медсестра настояла. И вот уже после армии фельдшер-массажист Владимир Сыроешко приехал в Киев, где и устроился медбратом в манипуляционном кабинете Национального института рака.

Работал на этой должности девять лет – готовил “химию” для больных, набирал кровь. Научился общаться с маленькими пациентами института, подбирал к каждому свой ключик.

Дело в том, что в детстве он стабильно дважды в год болел воспалением легких, поэтому каково ребенку в больнице, знает по собственному опыту.

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– Общий язык лучше всего удавалось находить с подростками, – рассказал Владимир. – Затем решил повысить квалификацию и получить специальность реабилитолога. Высшее образование получал параллельно с работой, обучаясь на заочной форме.

На самом деле Владимир сомневался, что из неплохого медбрата выйдет хороший реабилитолог, и его коллега из благотворительного фонда Запорука Татьяна Маковская, которая имеет почти 20 лет опыта в реабилитации, изначально была “на подстраховке” – рассказывала, показывала, подсказывала. Ибо, как утверждает Владимир, ни одно заведение высшего образования не учит восстанавливать детей именно с онкологией.

“Тренировка” под руководством старшей коллеги длилась месяц. Только тогда почувствовал, что готов и теоретически, и морально. Значительно облегчило профессиональную переориентацию и то, что дети из его отделения хорошо знали медбрата, каждый день его видели и воспринимали как своего.

Об особенностях работы

— В большинстве случаев пациенты нашего отделения – это дети с раком костей – остеосаркомами и саркомами Юинга. Им вместо пораженной кости устанавливают эндопротезы. И наша задача как физиотерапевтов помочь каждому, учитывая особенности течения заболевания, – объяснил Сыроешко.

Для этого работниками отделения разработана и внедрена комплексная восстановительная программа. Здесь и кинезиотерапия, массаж, механотерапия, гидрокинезиотерапия, балансировка.

Работа реабилитолога – поставить на ноги пациента, зафиксировать правильную походку, правильные движения, все откорректировать. То есть вернуть, насколько это возможно, опорно-двигательную систему пациента к привычным функциям.

– Большим испытанием для меня стали занятия онлайн. Сначала из-за пандемии. Сейчас из-за войны, — сказал реабилитолог. – Это действительно в разы труднее, чем офлайн заниматься. Все время хочется что-то поправить, проверить руками, задействованы ли мышцы, такой ли угол, достаточная ли нагрузка.

О мотивации

С детьми Сыроешко общается на равных. Интересуется их делами, увлечениями. Говорит на разные темы – друзья, школа, домашние любимцы, мечты. Он становится настоящим другом для своих пациентов.

— Есть еще секретное оружие для налаживания контакта — 10-месячный бигль Берни, — рассказал Владимир. — Мы его приобрели 14 февраля. Организовали с женой такой романтический подарок. Собака со мной постоянно. Дети в восторге. Отвлекаются от неприятных ощущений. А я каждый раз рассказываю о его выходках.

У меня есть пример, которым мотивирую всех своих пациентов. Этой истории лет уже шесть-семь, а ее главному герою Артему Еланскому сейчас уже 24. Об этом парне я рассказываю всегда. Потому что он вдохновляет не только пациентов, но и меня лично на еще большую самоотдачу в работе.

В свои 17 Артем после рецидива сам решился на ампутацию, чтобы не мучить себя и родителей изнурительным лечением. А после операции он стал фитнес-тренером!

О пациентах

Каждый наш пациент – практически уже герой.

С Викторией Вайпан был довольно сложный случай. Суть операции заключалась в том, что с одного участка ноги взяли определенную часть кости и пересадили на другую ногу. Девушке вообще нельзя было наступать ни на одну из нижних конечностей.

К реабилитации мы приступили через неделю после вмешательства. Первые шаги стартовали с нагрузки три и пять кг. Попробуй пойми, как это наступить с силой три или пять кг!

Брали весы и вместе с Викой измеряли нагрузку на поверхность. Ибо малейшая перегрузка для нее – как минимум, смещение, как максимум — перелом. Действовали очень осторожно.

Когда Виктория пошла самостоятельно, это действительно была победа для всех – для Вики, ее родителей и для реабилитологов.

Еще пример нашего пациента-победителя Артура Полянского. У парня почти половина тазовой кости была напечатана с помощью ЗD-принтера из специального сплава титана. На тот момент это была третья успешно проведенная операция в Украине.

— Я консультировался с руководителем отделения детской онкологии НИР Григорием Климнюком, который проводил операцию, как делать те или иные процедуры. Артуру нельзя было вставать определенное время, садиться, переворачиваться самому, делать резкие движения. Это тоже был вызов.

Сейчас юноше уже 17. Он ходит самостоятельно и живет полноценной жизнью. Кстати, мужчины просто подружились, потому что оба являются фанатами футбола.

— Артур является фанатом Шахтера. Ему очень нравится стиль игрока клуба Михаила Мудрика. И я его постоянно сравниваю с футболистом, говорю: “Артур, ты – машина, как Мудрик, ты сможешь все”. И ему это заходит, он еще активнее, самоотверженнее занимается.

Костя Павицкий. Помню, как сейчас, поднимал его с кровати, чтобы мама могла растереть спину, ягодицы, ноги. А теперь он бегает, прыгает. В команде поддержки Кости – и мама, которая контролирует все упражнения, и сестра, которая его все время подбадривает, и папа, который собственноручно делает специальные тренажеры для сына.

У нынешней пациентки Саши Сухарчук, с которой Сыроишко занимается онлайн, проблема с постоянным протезом. Культя безбожно натирает. Но цель, как минимум – пойти, все ближе и ближе.

О вызовах

И хотя с подростками работать интересно, бывают тяжелые случаи. От них уже не скроешь настоящих эмоций из-за негативных результатов КТ или МРТ и того, что болезнь оказалась сильнее.

– Но нас это не останавливает. Мы делаем свое до последнего, – утверждает Владимир Сыроешко. – Была у меня пациентка София. Она хотела, чтоб все процедуры делал я. Я тоже привязался к ней. Когда она умерла, это стало для меня настоящим шоком. Я почувствовал, что потерял друга.

Жена Владимира Ирина – медсестра и также работает в НИР. Поэтому о чем бы ни говорили супруги, все разговоры возвращаются к работе. Но, может, это и правильно.

А ведь нужно быть всегда в авангарде профессиональных событий. Реабилитация начинает новую жизнь. В связи с войной медицина получает новое современное оборудование для восстановления людей. Вот и в НИР есть новые кабинеты, обустроенные благотворительным фондом Запорука. А реабилитологов не хватает, к сожалению.

Залечить рану, прооперировать онкобольного – это еще не выздоровление, это его начало, считает Владимир Сыроешко. Нужно полное восстановление, чтобы вернуться к нормальной жизни. Для детей это прежде всего – рисовать, танцевать, мастерить, заниматься спортом, творить. Жить обычными детскими радостями. А для взрослых – не быть обузой, а быть в строю, быть в “обойме”.

Фото: БФ Запорука