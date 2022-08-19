Огурцы – одна из самых древних овощных культур, которую знает человечество. Семена этого растения находили в развалинах хазарского города, которому шесть тысяч лет. Огурцы полезные и диетические.
Украинцы их очень любят и заготавливают на зиму. Чаще всего засаливают или маринуют, но мы предлагаем приготовить их по корейскому рецепту от эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.
– Не люблю обычные хрустящие или бочковые огурцы. Как Шеф, очень привередлив во вкусах, – говорит Алекс. – Поэтому я ужасный фанат огурцов кимчи – это корейская тема. Они получаются острыми, пикантными. Их можно как законсервировать, так и есть уже на следующий день.
Вам понадобятся:
- Огурцы – 1 кг
- Чеснок – 4 головки
- Корень имбиря – 1 шт.
- Сахар – 1 ст. л.
- Сушеный чили (хлопья) – 3 ч. л.
- Рыбный соус – 1 ч. л.
- Сушеные креветки – 100 г
Креветки и рыбный соус можно купить в больших гипермаркетах или через интернет.
Приготовление:
- Огурцы промываем, отрезаем концы и разрезаем вдоль на четыре части.
- Подсаливаем и оставляем на 20 минут, чтобы ушла лишняя влага. Затем соль стряхиваем.
- Делаем заправку. Чеснок и имбирь натираем на мелкую терку. Сушеные креветки перебиваем в пыль и перемешиваем с имбирем. Добавляем чили, рыбный соус, сахар. Хорошо перемешиваем.
- Натираем огурцы и оставляем на ночь. Утром вы можете их пробовать или законсервировать по классической технологии.