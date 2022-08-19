Огурцы – одна из самых древних овощных культур, которую знает человечество. Семена этого растения находили в развалинах хазарского города, которому шесть тысяч лет. Огурцы полезные и диетические.

Украинцы их очень любят и заготавливают на зиму. Чаще всего засаливают или маринуют, но мы предлагаем приготовить их по корейскому рецепту от эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

– Не люблю обычные хрустящие или бочковые огурцы. Как Шеф, очень привередлив во вкусах, – говорит Алекс. – Поэтому я ужасный фанат огурцов кимчи – это корейская тема. Они получаются острыми, пикантными. Их можно как законсервировать, так и есть уже на следующий день.

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Корень имбиря – 1 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Сушеный чили (хлопья) – 3 ч. л.

Рыбный соус – 1 ч. л.

Сушеные креветки – 100 г

Креветки и рыбный соус можно купить в больших гипермаркетах или через интернет.

Приготовление: