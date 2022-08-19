Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Огурцы по-корейски от шефа

19 августа 2022, 19:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
огірки
Источник: Depositphotos

Огурцы – одна из самых древних овощных культур, которую знает человечество. Семена этого растения находили в развалинах хазарского города, которому шесть тысяч лет. Огурцы полезные и диетические.

Украинцы их очень любят и заготавливают на зиму. Чаще всего засаливают или маринуют, но мы предлагаем приготовить их по корейскому рецепту от эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

– Не люблю обычные хрустящие или бочковые огурцы. Как Шеф, очень привередлив во вкусах, – говорит Алекс. – Поэтому я ужасный фанат огурцов кимчи – это корейская тема. Они получаются острыми, пикантными. Их можно как законсервировать, так и есть уже на следующий день.

Вам понадобятся:

Сейчас смотрят
  • Огурцы – 1 кг
  • Чеснок – 4 головки
  • Корень имбиря – 1 шт.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Сушеный чили (хлопья) – 3 ч. л.
  • Рыбный соус – 1 ч. л.
  • Сушеные креветки – 100 г

Креветки и рыбный соус можно купить в больших гипермаркетах или через интернет.

Приготовление:

  1. Огурцы промываем, отрезаем концы и разрезаем вдоль на четыре части.
  2. Подсаливаем и оставляем на 20 минут, чтобы ушла лишняя влага. Затем соль стряхиваем.
  3. Делаем заправку. Чеснок и имбирь натираем на мелкую терку. Сушеные креветки перебиваем в пыль и перемешиваем с имбирем. Добавляем чили, рыбный соус, сахар. Хорошо перемешиваем.
  4. Натираем огурцы и оставляем на ночь. Утром вы можете их пробовать или законсервировать по классической технологии.
Читайте также:
Огурцы по-корейски от шефаКак приготовить малосольные огурцы дома — три рецепта на трехлитровую банку

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь