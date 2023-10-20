Финансирование здравоохранения в проекте бюджета-2024 предполагается увеличить на ₴24,4 млрд. То есть, с учетом этого, общие расходы на здравоохранение на следующий год составят ₴201,9 млрд.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева, выступая на Всеукраинском съезде сердечно-сосудистых хирургов в Киеве.

— Да, это не те 5%, которые бы нам хотелось. Но во время такого сверхтяжелого периода увеличение бюджета на здравоохранение свидетельствует, что медицинская сфера является приоритетной для государства, — подчеркнула Дмитриева.

Народный депутат отметила, что несмотря на критическую экономическую ситуацию в стране из-за российско-украинской войны, государство решилось на этот непростой, но чрезвычайно важный шаг.

Сейчас смотрят

Фото: МОЗ