Во временно оккупированном Крыму больницы и санатории переполнены ранеными оккупантами. Больше всего им не хватает крови. Поэтому власти полуострова вынуждают местное гражданское население сдавать кровь для захватчиков. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

– Медицинские заведения временно оккупированного Крыма не могут справиться с большой нагрузкой, им катастрофически не хватает крови. В этой связи активно ведется принудительная кампания донорства крови, — отмечает Денисова.

Власти больниц даже прибегают к приказам, запрещающим местному населению получать бесплатное лечение.

Так, главврач Симферопольской ЦРКБ издал приказ, где указано о срочной необходимости пополнения запасов крови с расчетом на 1500 реципиентов. Согласно приказу, больница временно останавливает бесплатное предоставление медицинских услуг.

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Военные госпитали Севастополя переполнены ранеными оккупантами. В некоторых палатах находится около 40 солдат.

— Чтобы восполнить нехватку в банках крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто-либо – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится, — говорится в сообщении омбудсмена.

Гражданское население вынуждено становиться донорами, чтобы не потерять работу.

Такими действиями агрессор нарушает положения статьи 50, 56 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно которым, оккупационное государство не может никак препятствовать получению населения медицинской помощи. Кроме того, агрессор нарушает статью 11 Дополнительного протокола в Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, касающуюся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Источник: Людмила Денисова