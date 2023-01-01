13-летний Ярослав в новогодние праздники дважды попал под вражеские обстрелы.

31 декабря он с сестренкой возвращался домой, когда россияне атаковали Надднепрянское, что вблизи Херсона. Ярослава врачи областной детской больницы буквально вытащили с того света.

А в первые минуты нового года российская армия выпустила семь снарядов по Херсонской областной детской клинической больнице, где Ярослав в тяжелом состоянии находился в реанимационном отделении. В его палате выбило окна.

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Мальчика эвакуировали в Николаев, за его жизнь продолжают бороться.

Что сделал тем нелюдям этот ребенок, которого так упорно оккупанты пытались убить.

Вместо того чтобы распаковывать новогодние подарки и загадывать желания, мальчик попал на операционный стол да еще под вражескими обстрелами.

Все преступления рашистов мы фиксируем, ни одно не останется без наказания.

Источник : Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ