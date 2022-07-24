Группа волонтеров из Мариуполя, которых удалось освободить из российского плена, проходят лечение и реабилитацию в Варшаве. Они пережили ад в неволе, но верят, что Украина выйдет из этой войны победительницей.

До войны Анна Ворошева, Константин Величко и Станислав Чушков жили, работали, строили планы на будущее. После российского вторжения в Украину они не уехали из Мариуполя, а остались и помогали эвакуировать жителей, привозили гуманитарные грузы. Собственно это послужило основанием для оккупантов, чтобы пленить их.

– 28 марта мы пытались въехать в Мариуполь, нас задержали. Сказали, что несколько дней и позже отпустят, но во время задержания мы услышали разговор россиян. Радовались, что дежурные волонтеры попадут в фильтрационный лагерь и, возможно, наконец отпадет охота помогать мариупольцам, — вспоминает Константин Величко.

В клетке

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Анна Ворошева, везла на автомобиле гуманитарную помощь, лекарства, перевязочные материалы и продукты, в очередной раз пыталась попасть в Мариуполь. Женщина признается, что успела эвакуировать из города 56 человек.

– Российские военные меня остановили на дороге, отобрали телефон, документы и заперли в металлической клетке. Я думала, что мне ничего не угрожает, потому что в моей семье нет военных. Три дня меня держали в этой металлической клетке без объяснений, а потом отвезли в фильтрационный лагерь, — говорит Анна Ворошева.

Анна рассказала, что там, где она была, женщин не избивали, но влияли, точнее пытали, психически. В помещении круглосуточно горел свет, первый месяц лишали сна, все время играла громкая музыка. Но самым страшным испытанием было слушать крики замученных людей.

4 июля русские солдаты приказали ей подписать протокол, и после 100 дней плена она была на свободе. Константин Величко и Станислав Чушков провели в мужском фильтрационном лагере более 100 дней.

Пытки в фильтрационных лагерях

– Нас били по ногам и по головам, но это ничто по сравнению с тем, что делали с военными. Крики истязаемых были страшными, – вспоминает житель Мариуполя Величко.

В маленькой камере сначала находились шесть человек, потом еще довозили заключенных и в конце концов их стало 50.

— Мы спали в три смены, потому что для всех на полу не было места, не было возможости передвигаться, не было воды и еды, мы были как селедка в бочке, — рассказывает он.

Самым страшным опытом в жизни Станислав Чушков считает пребывание в фильтрационном лагере.

— Когда я думал, что хуже быть не может, каждый следующий день показывал, что хуже может быть, ежедневно привозили новых военнопленных, — говорит Станислав Чушков.

Победа будет наша

Группа волонтеров из Мариуполя уже две недели на свободе. Физическое состояние не вызывает беспокойства, а психика этих людей нуждается в помощи.

– Большинство из них еще не видели своих семей, только теперь едут к ним. Пока они на этапе адаптации к реальности, в которой мы живем каждый день, — объясняет Наталья Панченко из Евромайдана.

Анну, Станислава и Константина объединили война и травматические воспоминания. Они пережили ад в неволе, но все равно верят, что человеческие страдания не пройдут бесполезно и Украина выйдет из войны победительницей.

– Правда на нашей стороне. Столько хороших людей, сколько я встретил с начала войны, не могут проиграть, – считает Величко.

Чушков заверил, что увидел столько воли к борьбе и духа победы даже в украинских солдатах, которых оккупанты пытали в лагерях, что уверен — Украина победит.

На вопрос, планирует ли возвращаться в Мариуполь, Ворошева сказала: “Мне затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что Мариуполя, который я любила и в котором родилась, уже нет”.

Источник: TVN24