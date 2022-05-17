Кто может отказаться от пухлых оладий на завтрак? Только худеющие. Если оладьи сделать несладкими и добавить к ним капусту, они будут менее калорийными. Шеф Евгений Клопотенко позаботился о тех, кто хочет снизить калорийность этого блюда. Итак – соленые оладьи с капустой!
Ингредиенты
Для теста
- 300 мл кефира2,5%
- 1 яйцо
- 1 ч. л. сахара
- 200 г муки пшеничной
- ½ ч. л. соды3 ст. л. подсолнечного масла в тесто (+ 100 мл для жарки оладий)
- 1 щепотка соли
- сметана для подачи (по желанию)
- базилик для подачи (по желанию)
Для начинки
- ¼ капусты белокочанной (250-300 г)
- 1 ст. л. сока лимона
- 1 ч. л. соли
Белокочанную капусту порубите мелко ножом. Это важно, чтобы она успела приготовиться.
Переложите капусту в миску, добавьте сок лимона и посолите по вкусу. Тщательно перетрите капусту руками и оставьте на 15 минут промариноваться.
Приготовьте базовое тесто для оладий. В миску налейте кефир, добавьте к нему яйцо, щепотку соли, сахар, соду и муку. перемешайте до получения однородной массы без комочков. Консистенция должна быть как густая сметана.
Добавьте в тесто подсолнечное масло и еще раз хорошо перемешайте.
Капусту перемешайте и хорошо отожмите сок, чтобы избавиться от лишней жидкости.
Переложите капусту в приготовленное тесто, хорошо размешайте.
Жарьте оладьи на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Выкладывайте по 1-2 столовых ложки теста и жарьте с обеих сторон на среднем огне по 1-2 минуты.
Подавайте капустные оладьи со сметаной или несладким йогуртом и листиками базилика.
Источник: Евгений Клопотенко