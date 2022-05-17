Кто может отказаться от пухлых оладий на завтрак? Только худеющие. Если оладьи сделать несладкими и добавить к ним капусту, они будут менее калорийными. Шеф Евгений Клопотенко позаботился о тех, кто хочет снизить калорийность этого блюда. Итак – соленые оладьи с капустой!

Ингредиенты

Для теста

300 мл кефира2,5%

1 яйцо

1 ч. л. сахара

200 г муки пшеничной

½ ч. л. соды3 ст. л. подсолнечного масла в тесто (+ 100 мл для жарки оладий)



1 щепотка соли

сметана для подачи (по желанию)

базилик для подачи (по желанию)

Для начинки

¼ капусты белокочанной (250-300 г)

1 ст. л. сока лимона

1 ч. л. соли

Белокочанную капусту порубите мелко ножом. Это важно, чтобы она успела приготовиться.

Переложите капусту в миску, добавьте сок лимона и посолите по вкусу. Тщательно перетрите капусту руками и оставьте на 15 минут промариноваться.

Приготовьте базовое тесто для оладий. В миску налейте кефир, добавьте к нему яйцо, щепотку соли, сахар, соду и муку. перемешайте до получения однородной массы без комочков. Консистенция должна быть как густая сметана.

Добавьте в тесто подсолнечное масло и еще раз хорошо перемешайте.

Капусту перемешайте и хорошо отожмите сок, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Переложите капусту в приготовленное тесто, хорошо размешайте.

Жарьте оладьи на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Выкладывайте по 1-2 столовых ложки теста и жарьте с обеих сторон на среднем огне по 1-2 минуты.

Подавайте капустные оладьи со сметаной или несладким йогуртом и листиками базилика.

Источник: Евгений Клопотенко