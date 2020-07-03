Первая леди Елена Зеленская выздоровела от коронавируса.

Об этом сообщает Telegram канал Офиса президента.

Супруга президента чувствует себя хорошо: ее выписали из больницы, и сейчас она находится со своей семьей.

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Дальнейшее лечение Елена Зеленская будет проходить дома.

О том, что у первой леди Украины обнаружили коронавирус, стало известно 12 июня.

Сначала у нее не было никаких симптомов, однако после госпитализации и с развитием заболевания медики диагностировали ей двустороннюю пневмонию.

Во время лечения Елена Зеленская проходила антибактериальную терапию. По словам врачей, состояние первой леди отвечал протеканию пневмонии средней степени тяжести.

Тесты на коронавирус сдавал Владимир Зеленский и дети — результаты были отрицательные.