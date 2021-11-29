Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риски для мира нового Covid-варианта Омикрон, назвав его очень опасным из-за обнаруженной способности стремительного распространения.

Об этом эксперты ВОЗ сообщили во время брифинга, который состоялся после завершения внеочередной специальной сессии организации.

В своем заявлении они также выразили опасения по поводу возможной очередной вспышки коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом.

— Вероятность потенциального дальнейшего распространения Омикрона на глобальном уровне высока. Общий риск, связанный с новым вариантом Омикрон, вызывает обеспокоенность, — отметили эксперты в заявлении.

Ранее сообщалось, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, новый штамм коронавируса Омикрон наиболее опасен для людей, которые уже переболели Covid-19.

По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, единственной защитой от нового Covid-варианта Омикрон является повторное вакцинирование.

Источник: ВОЗ