В Греции, Испании, Франции и Германии, а также в более отдаленных странах, таких как Карибские острова, Марокко и Тунис, регистрируется значительный рост случаев заболевания коронавирусом по мере распространения варианта Омикрон BA.5.

Чиновники здравоохранения призывают повторно ввести маски и другие меры предосторожности, а также просят путешественников проявлять личную ответственность, предупреждая, что эскалация вируса может привести к быстрому возвращению ограничений.

Министерство здравоохранения Греции заявило, что в настоящее время больше всего страдают люди в возрасте от 18 до 24 лет. Случаи заболевания здесь наиболее сконцентрированы в популярных туристических регионах. В минувшие выходные было зарегистрировано около 11 700 новых случаев заражения в течение 24 часов, что почти в три раза больше, чем на предыдущей неделе.

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В последние недели число новых случаев заражения выросло на островах Корфу, Кефалония и Закинтос в Ионическом море выросло. Крит, район Аттики, включая столицу Греции Афины, южная часть Эгейского моря, включая такие острова, как Миконос и Парос, а также острова Родос и Кос также находятся в центре внимания властей.

По всей Испании число случаев заболевания выросло более чем на 60% по сравнению с прошлым месяцем, хотя это все еще лишь небольшая часть того, что было в начале года. В частности, вирус дает о себе знать на островах Майорка, Ибица, Менорка и Форментера, излюбленных местах отдыха британцев, немцев и скандинавов.

Врачи там назвали нынешний уровень тревожным, а местные СМИ сообщили, что многолюдные вечеринки, по которым люди соскучились после двух лет пандемических ограничений, создают идеальные условия для распространения высококонтагиозного варианта Омикрона BA.5.

По всей Испании в настоящее время около 10 тыс. человек проходят лечение от Covid-19, что составляет 8% всех больничных коек. Это очень мало по сравнению с периодом, когда вирус был в разгаре, но все же достаточно высоко, чтобы вызвать значительную нагрузку на ресурсы.

Во Франции зарегистрировано растущее число случаев заболевания, почти на 80% всего за две недели. Но повторное введение ограничений не находит народной поддержки.

Италия зафиксировала пятимесячный максимум заболеваемости и продолжает настаивать на ношении масок в общественном транспорте. Министр здравоохранения Роберто Сперанца призвал инфицированных людей быть сознательными и оставаться дома.

Португалия считается страной с повышенным риском после всплеска случаев заболевания. Туристы, приезжающие сюда, по-прежнему должны доказать, что они вакцинированы, протестированы или выздоровели, а также носить маски. Показатель семидневной заболеваемости остается высоким по сравнению с большинством соседних стран и составляет 1 150 случаев на 100 тыс. населения.

По мере роста числа случаев заболевания в Германии из-за распространения подварианта BA.5 Омикрона число смертей от Covid-19 в настоящее время составляет около 500 в неделю, что органы здравоохранения называют неприемлемо высоким. Число случаев в отделениях интенсивной терапии выросло на 12% по сравнению с неделей ранее.

Немецких и австрийских отдыхающих, обеспокоенных тем, что их отпуск может быть нарушен из-за болезни, настоятельно призывают оформить страховку на случай отмены поездки.