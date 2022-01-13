В Швеции ожидают ухудшение ситуации со штаммом Омикрон . Минздрав страны заявляет, что пика заболеваемости могут достичь уже в этом январе.

В течение двух последних недель здесь наблюдается значительный рост случаев заболевания коронавирусом.

— Расчеты в обновленных сценариях агентства здравоохранения показывают массовое распространение инфекции в течение следующих двух недель с пиком в конце января, — заявляет пресс-служба Агенства здравоохранения.

В еще более худшем случае ежедневно может регистрироваться до 69 тыс. случаев. На прошлой неделе в стране уже были зафиксированы рекордные 60 тыс., несмотря на карантинные ограничения.

На этой же неделе в Швеции в очередной раз усилили карантин. Новые правила предусматривают дистанционную работу и ограничение количества людей на публичных мероприятиях.

Украинские ученые сообщают, что в стране начинается новая волна коронавируса. Количество заболевших по сравнению с концом декабря выросло почти на 40%. В больницу попадают в основном молодые люди до 35 лет.

Учитывая данные о заразности штамма Омикрон и эпидемических тенденциях ряда многих стран, ученые прогнозируют, что рост эпидемических показателей будет стремительнее, чем раньше. Также на развитие эпидемии могут повлиять сезонность и открытие школ после каникул.