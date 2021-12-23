Новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что для защиты от штамма Омикрон может понадобиться четвертая прививка.

Он также предположил, что Омикрон в течение трех недель станет доминирующим в Германии.

Министр сообщил, что Германия заказала 80 млн доз специфической вакцины от Омикрона, которую доставят в страну в апреле или мае.

Также Карл Лаутербах отметил, что бустерная доза вакцины против Covid-19 очень важна в борьбе с новым штаммом.

— Уровень защиты от тяжелых симптомов Covid-19 после бустерной прививки очень высок. Я бы оценил его более чем в 90%, – отметил министр.

В Германии снова вводят ограничительные меры. Уже с 28 декабря закрываются ночные клубы. Правительство рекомендует гражданам не собираться в группы более 10 человек. Болельщики не смогут посещать футбольные матчи.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что коронавирус не идет на рождественские каникулы и власти не могут закрыть глаза на очередную начинающуюся волну.

Израиль уже почти традиционно демонстрирует опережающие темпы вакцинации населения страны. Здесь первыми начали практиковать введение третьих доз вакцин от коронавирусной инфекции. Власти уже объявили о ревакцинации четвертой дозой.