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Омикрон уже в 106 странах: ВОЗ предупреждает о возможном коллапсе систем здравоохранения

22 декабря 2021, 09:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Стремительное распространение нового варианта коронавируса Омикрон может оказаться губительным для систем здравоохранения многих государств. Об это предупредили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном отчете после того, как стало известно, что Омикрон зарегистрирован уже в 106 странах.

В документе также указано, что Омикрон очень быстро распространяется даже в регионах, где уровень коллективного иммунитета достаточно высок.

Вместе с тем, в ВОЗ пока не рискуют говорить о степени тяжести заболевания, вызванного новым штаммом. Там информируют лишь о том, что показатели госпитализаций с диагностированным Омикроном продолжают расти, в частности, в ЮАР и Великобритании.

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Особо отмечается, что заражение Омикроном, в отличие от Дельта-штамма, достаточно тяжело переносят даже люди, которые уже прошли базовый курс вакцинации.

Все это дает основания экспертам ВОЗ предположить, что дальнейшее распространение Омикрона может самым негативным образом сказаться на системах здравоохранения, которые попросту могут не выдержать волны госпитализации и тяжелых случаев течения болезни.

Главный чиновник Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге 21 декабря призвал правительства подготовиться к значительному всплеску заражений штаммом коронавируса Омикрон, который уже доминирует в нескольких странах.

Источник: ВОЗ

Теги
Вакцинация , ВООЗ , Коронавирус Covid-19 , Омикрон , прогноз , Штамм Омикрон
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