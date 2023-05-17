Участие в онлайн-видеоиграх является повседневной рутиной для бесчисленного количества молодых людей, обеспечивая им заветный источник развлечения и снятия стресса.

Однако в обществе растет беспокойство по поводу потенциальных рисков чрезмерного проведения молодежью времени за онлайн-играми. Уже говорят об изоляции, привыкании, частых беспричинных изменениях настроения, поведения.

Эти побочные эффекты потенциально могут усилить тревогу и депрессию у некоторых людей и по-разному повлиять на их социальные отношения.

Недавнее исследование, представленное в журнале Sociological Focus, обогащает имеющиеся знания об этой проблеме.

Исследовательская группа доктора философии Тайлера Прохноу и доктора философии Меган Паттерсон из Школы общественного здравоохранения Техасского университета вместе с коллегами из Университета Северной Каролины и Университета Бейлора проанализировала социальную сеть, состоящую из участников сайта онлайн-симуляторов футбола.

В этой игре участники играют за главного тренера футбольной команды и соревнуются с другими участниками сайта в течение 10 месяцев. Они общаются друг с другом через форумы сайта, чат и через прямой обмен сообщениями.

Исследователи хотели продемонстрировать создание сообщества и неформальные отношения, построенные на основе этой онлайн-игры.

— Многие люди чувствуют общность, поддержку и комфорт благодаря онлайн-играм, и я думаю, что нам нужно лучше измерять эти связи и укреплять их, чтобы улучшить психическое здоровье в сегодняшнюю цифровую эпоху, — говорит Прохноу.

37 участников ответили на опрос в начале и 40 — в конце игры. При этом 30 участников были представлены в обеих выборках.

Исследователи собрали данные о возрасте, поле и других демографических факторах, а также о количестве часов, проведенных на игровом сайте и в других видеоиграх.

Молодые игроки ответили на вопросы анкеты о депрессивных симптомах и необходимости говорить с кем-то о своих проблемах. Исследователи также попросили участников перечислить людей в реальной жизни и на игровом сайте, с которыми они готовы говорить о важных жизненных вопросах.

И обнаружили, что социальные сети дают людям больше возможностей найти поддержку. Неформальные связи, которые можно найти в онлайн-играх, могут сыграть решающую роль в борьбе со стрессорами и поиске помощи при тревоге или депрессии.

Результаты этого исследования подкрепляют имеющиеся данные о связях между психическим здоровьем, социальной поддержкой и онлайн-играми и указывают на необходимость дополнительных исследований сложных отношений в этих областях.

Источник: SciTechDaily