В Польшу поступила обновленная вакцина против Covid-19, нацеленная на штамм Омикрон ВА.1., сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский.

В первой партии усовершенствованных вакцин 450 тыс. доз, через неделю в страну поступит еще большая партия препаратов. Об этом также сообщил министр.

Он также отметил, что на следующей неделе будут обнародованы правила вакцинации четвертой дозой в группе населения 12+.

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Накануне президент Управления регистрации лекарственных средств, медицинских изделий и биотических продуктов Гжегож Цессак сообщил: еженедельно в Польшу будут поступать партии вакцин против Covid-19 Pfizer i Moderna количеством 500-800 тыс. доз.

Он также отметил, что в Европе интерес к вакцинации несколько снизился. Так, третью дозу вакцины получили всего 13,5 млн. человек.

Цессак напомнил, что коронавирус неоднократно удивлял человечество во время пандемии, и мы не знаем, как будут развиваться события следующего зимнего сезона, но специалисты все же надеются, что у нас будет не новая мутация, а лишь подвид Омикрона.

Источник: inPoland