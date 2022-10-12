Более 500 тыс. доз обновленной вакцины Comirnaty Original/Omicron BA.1 от Pfizer против штамма Омикрон уже доставили в регионы Украины.

Препарат адаптирован к защите от штамма Омикрон и его вариантов. Вакцины уже доставлены на областные склады и распределены по пунктам прививки. Наибольшее количество вакцин завезли в Днепропетровскую область (40 тыс. доз), меньше всего – в Донецке (5,7 тыс. доз).

Вакцина предназначена для проведения третьей и четвертой прививки украинцам старше 18 лет.

Сейчас смотрят

Но сначала нужно получить базовый курс вакцинации любой из доступных вакцин. А через 5 месяцев обратиться в пункт прививки за следующей дозой.

Еврокомиссия одобрила использование вакцины Comirnaty Original/Omicron BA.1 месяц назад. Украина стала первой страной за пределами Евросоюза, получившей обновленный вариант.

Статистика Минздрава показывает, что за прошедшую неделю количество новых больных Covid-19 уменьшилось: выявлено 36,4 тыс. новых больных, что на 6 тыс. меньше, чем на позапрошлой неделе. Но уровень вакцинации тоже уменьшился: с 26 сентября по 2 октября прививки сделали 213 тыс. человек, а с 3 по 9 октября вакцинировались 153 тыс. человек.

Понятно, что не всегда у украинцев есть возможность вакцинироваться против коронавируса. Но в то же время больные Covid-19, с осложнениями попадающие в больницы, занимают кровати, которые могут в любой момент понадобиться пострадавшим от вражеских обстрелов.

Коронавирус никуда не исчез. Украина только подходит к пику болезни. Государство обеспечивает безвозмездную прививку вакцинами, одобренными ВОЗ. Нужно только ваше желание и немного времени.

В Украине начали исследовать сточные воды на наличие Covid-19. При поддержке USAID закуплены тест-системы и расходные материалы для лабораторных исследований в четырех областях. Суть проекта – с помощью анализа сточных вод определить уровень заражения граждан. Так можно увидеть реальную картину распространения Covid-19 в регионе, включая бессимптомных носителей и тех, кто не обратился к врачу. Аналогичные исследования проводятся в США, Франции, Италии и Австрии.

Источник: Михаил Радуцкий