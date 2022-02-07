После прививки бустерной дозой у некоторых граждан могут возникать проблемы с обновлением сертификатов о вакцинации и загрузкой новой информации.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала о причинах и что делать в этом случае. По ее словам, иногда это может быть связано с неверно внесенными данными в ЭСЗ.

– Мы видим некоторые трудности, связанные с тем, как вносятся данные, – отметила Мария Карчевич.

Какую информацию нужно внести в систему:

количество и порядковый номер вакцины указывается “1/1”;

причина вакцинации — “Прививка по состоянию здоровья (планово)”;

этап вакцинации – “Бустерная доза”.

Пациентам важно знать эту информацию, чтобы вместе с врачом иметь возможность сверить корректность ввода данных после прививки.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине уже почти год. Кроме двух базовых прививок, украинцы могут получить бустерную дозу. Сделать ее можно в пунктах массовой иммунизации.