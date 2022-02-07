После прививки бустерной дозой у некоторых граждан могут возникать проблемы с обновлением сертификатов о вакцинации и загрузкой новой информации.
Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала о причинах и что делать в этом случае. По ее словам, иногда это может быть связано с неверно внесенными данными в ЭСЗ.
– Мы видим некоторые трудности, связанные с тем, как вносятся данные, – отметила Мария Карчевич.
Какую информацию нужно внести в систему:
- количество и порядковый номер вакцины указывается “1/1”;
- причина вакцинации — “Прививка по состоянию здоровья (планово)”;
- этап вакцинации – “Бустерная доза”.
Пациентам важно знать эту информацию, чтобы вместе с врачом иметь возможность сверить корректность ввода данных после прививки.
Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине уже почти год. Кроме двух базовых прививок, украинцы могут получить бустерную дозу. Сделать ее можно в пунктах массовой иммунизации.