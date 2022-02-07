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Обновление Covid-сертификата после бустерной дозы – какие данные нужны

7 февраля 2022, 12:54
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
вакцинація
Источник: Depositphotos

После прививки бустерной дозой у некоторых граждан могут возникать проблемы с обновлением сертификатов о вакцинации и загрузкой новой информации.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала о причинах и что делать в этом случае. По ее словам, иногда это может быть связано с неверно внесенными данными в ЭСЗ.

– Мы видим некоторые трудности, связанные с тем, как вносятся данные, – отметила Мария Карчевич.

Какую информацию нужно внести в систему:

  • количество и порядковый номер вакцины указывается “1/1”;
  • причина вакцинации — “Прививка по состоянию здоровья (планово)”;
  • этап вакцинации – “Бустерная доза”.
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Пациентам важно знать эту информацию, чтобы вместе с врачом иметь возможность сверить корректность ввода данных после прививки.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине уже почти год. Кроме двух базовых прививок, украинцы могут получить бустерную дозу. Сделать ее можно в пунктах массовой иммунизации.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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