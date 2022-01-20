Стал известен перечень препаратов, которыми, согласно обновленному в декабре 2021 года протоколу, в Украине будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, стало известно, что два препарата уже закуплены. А именно – свыше 66 тыс. флаконов Ремдесевира и более 3 тыс. флаконов Тоцилизумаба.

Кроме того, подписан договор на поставку 300 тыс. курсов Молнупиравира — препарата для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции, что позволяет снизить риски госпитализации особенно для групп риска.

Также подписан предварительный договор о закупке 300 тыс. курсов лечения препаратом Паксловид.

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года по заказу Министерства здравоохранения госпредприятие Медзакупки приобрело дополнительное количество препарата Тоцилизумаб для помощи пациентам с Covid-19.