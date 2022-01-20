Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Обновленный протокол: какими препаратами в Украине будут лечить Covid-19

20 января 2022, 17:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лекарства
Источник: Depositphotos

Стал известен перечень препаратов, которыми, согласно обновленному в декабре 2021 года протоколу, в Украине будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, стало известно, что два препарата уже закуплены. А именно – свыше 66 тыс. флаконов Ремдесевира и более 3 тыс. флаконов Тоцилизумаба.

Читайте также:
аптекаЛекарства за вакцинальную тысячу: кто может на это рассчитывать и как этим воспользоваться

Кроме того, подписан договор на поставку 300 тыс. курсов Молнупиравира — препарата для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции, что позволяет снизить риски госпитализации особенно для групп риска.

Также подписан предварительный договор о закупке 300 тыс. курсов лечения препаратом Паксловид.

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года по заказу Министерства здравоохранения госпредприятие Медзакупки приобрело дополнительное количество препарата Тоцилизумаб для помощи пациентам с Covid-19.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , Ліки , лікування , МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь