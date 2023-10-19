33-летняя театральный визажист Меган Ройл из Великобритании прошла два года изнурительного лечения меланомы, прежде чем медики признали, что диагноз был ошибочный и никакого рака у женщины нет.

Doctors told me I had a deadly skin cancer but I NEVER had the disease https://t.co/DfK0P4Jp8v via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) October 19, 2023

В 2019 году медики Национальной службы здравоохранения (NHS) обнаружили у Меган меланому — самый смертоносный тип рака кожи. Женщине тогда было 29 лет и она прошла девять курсов иммунотерапии.

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Ройл, которая жила в время в Лондоне, даже решила заморозить яйцеклетки, потому что всегда мечтала иметь детей.

— У меня нет объяснения, как и почему это произошло. Я прожила два года, веря, что у меня рак, прошла все лечение, а затем мне сказали, что рака вообще не было, — рассказывает Меган.

Впервые на дерматологическое обследование Меган направил ее лечащий врач в 2019 году, когда она сообщила, что родинка на ее плече увеличилась в размерах, стала зудеть и покрылась коркой.

После проведения биопсии медики сообщили, что у нее меланома — рак, который распространяется на другие части тела, поражает более 15 тыс. британцев каждый год, убивая около 2 500 человек.

Затем ее направили в специализированное онкологическое отделение Королевской больницы Марсдена. Там проверили биопсию и подтвердили диагноз.

После иссечения ткани шириной 2 см для удаления “рака” Меган прошла еще девять циклов лечения иммунотерапией, которая могла повлиять на фертильность пациентки, поэтому ей посоветовали сохранить яйцеклетки.

Известие о том, что у нее нет признаков болезни застало женщину на севере страны, куда она уехала, когда из-за Covid-карантина театр приостановил работу.

— Можно подумать, что первой эмоцией будет облегчение, и в каком-то смысле так оно и было, но я бы сказала, что более сильными эмоциями были разочарование и гнев, — призналась Меган.

Сообщается, что женщина получила компенсации от трастов Фонда здравоохранения Ройал Марсден и Имперского колледжа Национальной службы здравоохранения (NHS), поскольку оба неверно истолковали результаты ее анализов.