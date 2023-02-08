Годовалая Злата борется с агрессивной формой рака мозга. Ей сделали одну из самых трудных и сложных операций, чтобы спасти жизнь.

Нейрохирурги удалили трехсантиметровую раковую опухоль из мозга годовалого ребенка во время обстрела, когда Львов был обесточен. Операцию провели в Больнице Святого Николая. Она была последним шансом спасти малыша, буквально угасающего на глазах.

За месяц до операции рак впервые проявил себя повышенной температурой и рвотой. За считанные дни годовалая Злата из Житомира перестала сидеть и ходить. В конце концов ребенок мог только лежать, запрокинув голову назад. Девочку мучила невыносимая боль.

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Врачи обнаружили объемную опухоль, прижимающую ствол мозга к кости головного. Это именно тот участок, который контролирует жизненно важные функции. Вот почему у Златы начались проблемы с глотанием и дыханием.

К тому времени циркуляция жидкости в мозге поддерживалась только благодаря специальной шунтирующей системе. Спасти ребенка могла только операция одного из самых высоких уровней сложности. И медлить нельзя.

Опухоль находится в опасном месте. Во время операции может произойти сильная кровопотеря в области вмешательства. Несмотря на риски, операция прошла без осложнений.

И вот, когда нейрохирурги перешли к завершающему этапу, во Львове послышались взрывы. Свет в операционной пропал.

Несколько секунд ушло на то, чтобы включились генераторы. Лампы снова зажгли. Нейрохирурги продолжили работу. Даже несмотря на опасность – остановить вмешательство они не могли. На весах – детская жизнь.

Впоследствии выяснится: у Златы – один из самых распространенных внутричерепных видов опухолей – эпендимома. Это агрессивное раковое заболевание, быстро прогрессирующее и распространяющееся на близлежащие структуры мозга.

Опухоль у девочки достигла размера трех сантиметров. Ее успешно удалили.

После вмешательства Златочку больше не мучает ужасная боль, она уже сидит и с помощью мамы может стоять.

Впереди у нее следующий этап борьбы за жизнь – курсы химиотерапии.

Тем временем команда детского центра нейрохирургии Больницы Святого Николая под руководством Михаила Ловги продолжает принимать тяжелых пациентов со всех уголков Украины. Ведь многие медицинские учреждения потерпели разрушения во время войны.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова