Специалисты клинической больницы Феофания провели успешную операцию по пересадке легких. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Новые легкие и шанс на новую жизнь получил 51-летний мужчина, который имел сложное заболевание. Пациент находился на постоянной кислородной поддержке, — говорится в сообщении.

Операция длилась 12 часов, сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние удовлетворительное.

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Донором стала 60-летняя женщина, которой медики констатировали смерть мозга из-за геморрагического инсульта. Принятое ее родными решение дало возможность после смерти пациентки спасти жизнь еще трем людям.

Так, медики Феофании пересадили печень 62-летнему мужчине, а в Институте нефрологии и Институте хирургии и трансплантологии двум женщинам трансплантировали почки.

Все пациенты, которым пересадили органы, чувствуют себя удовлетворительно. Пересаженные органы работают.

Фото: Минздрав