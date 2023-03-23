Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Операция длилась 12 часов: в Феофании успешно провели пересадку легких

23 марта 2023, 09:24
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пересадка легень у Феованії

Специалисты клинической больницы Феофания провели успешную операцию по пересадке легких. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Новые легкие и шанс на новую жизнь получил 51-летний мужчина, который имел сложное заболевание. Пациент находился на постоянной кислородной поддержке, — говорится в сообщении.

Операция длилась 12 часов, сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние удовлетворительное.

Читайте также:
Операция длилась 12 часов: в Феофании успешно провели пересадку легкихВпервые ребенку: аутологичная пересадка стволовых клеток костного мозга во Львове

Сейчас смотрят

Донором стала 60-летняя женщина, которой медики констатировали смерть мозга из-за геморрагического инсульта. Принятое ее родными решение дало возможность после смерти пациентки спасти жизнь еще трем людям.

Так, медики Феофании пересадили печень 62-летнему мужчине, а в Институте нефрологии и Институте хирургии и трансплантологии двум женщинам трансплантировали почки.

Все пациенты, которым пересадили органы, чувствуют себя удовлетворительно. Пересаженные органы работают.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Медики МОЗ Украины трансплантація органів
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь