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Операции не отменят: в Украине больницы будут работать даже без света благодаря генераторам

16 мая 2024, 16:17
Марина Мелехова редактор
операція
Источник: Pixabay

На фоне дефицита энергоснабжения в Украине снова возможны отключения света, но все стационары больниц оборудованы генераторами, которые позволяют проводить как ургентные, так и плановые хирургические операции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Будут работать стабильно

По словам Ляшко, больницы со стационарами являются объектами критической инфраструктуры, поэтому аварийные и плановые отключения электроэнергии возможны только в крайнем случае.

Но каждое медучреждение сегодня укомплектовано альтернативным источником электроснабжения, которое будет включаться автоматически.

— Сегодня количество генераторов позволяет нам обеспечить полноценное функционирование учреждения, — отметил министр.

Таким образом, несмотря на перебои со светом, больницы будут работать стабильно.

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Источник: телемарафон Єдині новини

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Отключение электроэнергии Віктор Ляшко Лікарні МОЗ Украины
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