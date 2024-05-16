На фоне дефицита энергоснабжения в Украине снова возможны отключения света, но все стационары больниц оборудованы генераторами, которые позволяют проводить как ургентные, так и плановые хирургические операции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Будут работать стабильно

По словам Ляшко, больницы со стационарами являются объектами критической инфраструктуры, поэтому аварийные и плановые отключения электроэнергии возможны только в крайнем случае.

Но каждое медучреждение сегодня укомплектовано альтернативным источником электроснабжения, которое будет включаться автоматически.

— Сегодня количество генераторов позволяет нам обеспечить полноценное функционирование учреждения, — отметил министр.

Таким образом, несмотря на перебои со светом, больницы будут работать стабильно.

Источник: телемарафон Єдині новини