На фоне дефицита энергоснабжения в Украине снова возможны отключения света, но все стационары больниц оборудованы генераторами, которые позволяют проводить как ургентные, так и плановые хирургические операции.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Будут работать стабильно
По словам Ляшко, больницы со стационарами являются объектами критической инфраструктуры, поэтому аварийные и плановые отключения электроэнергии возможны только в крайнем случае.
Но каждое медучреждение сегодня укомплектовано альтернативным источником электроснабжения, которое будет включаться автоматически.
— Сегодня количество генераторов позволяет нам обеспечить полноценное функционирование учреждения, — отметил министр.
Таким образом, несмотря на перебои со светом, больницы будут работать стабильно.
Источник: телемарафон Єдині новини