Система SurgiBox включает в себя купол с проймами внутрь, модуль, который фильтрует и регулирует поток воздуха, и аккумулятор. Все это помещается в рюкзаке и может быть настроено за считанные минуты

Эта разработка американских исследователей призвана обезопасить хирургическое вмешательство там, где нет стерильных операционных. Или в таких ситуациях, когда плохие погодные условия, стихийные бедствия не дают возможности провести жизненно необходимую операцию для спасения жизни человеку.

