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Оперировать можно и в постели: разработчики портативной хирургии испытали ее в Украине во фронтовых условиях

27 мая 2023, 17:04
Валентина Андрейко журналіст
військові медики

Система SurgiBox включает в себя купол с проймами внутрь, модуль, который фильтрует и регулирует поток воздуха, и аккумулятор. Все это помещается в рюкзаке и может быть настроено за считанные минуты

Эта разработка американских исследователей призвана обезопасить хирургическое вмешательство там, где нет стерильных операционных. Или в таких ситуациях, когда плохие погодные условия, стихийные бедствия не дают возможности провести жизненно необходимую операцию для спасения жизни человеку.

Концепция SurgiBox была успешно продемонстрирована во время гуманитарной миссии в Украине.

Оперативное командование Юг отправило письмо разработчикам, в котором поблагодарило компанию за спасение 31 жизни.

Из-за повреждения агрессором инфраструктуры здравоохранения Украины врачи также использовали систему для приема родов, при инфекциях желчного пузыря и удалении аппендицит.

SurgiBox в настоящее время наращивает производство своих систем в преддверии второй сертификации медицинского устройства в Европейском Союзе и официального запуска продукта в 28 странах этим летом.

Первая полноценная партия SurgiBox будет отправлена ​​организации Врачи без границ.

В долгосрочной перспективе команда SurgiBox считает, что система может быть использована для проведения хирургических операций прямо в постели больного, особенно если это пациенты пожилого возраста или люди, особенно уязвимые к инфекциям.

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Джерело: SciTechDail

Фото: Zelenskiy/Official

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