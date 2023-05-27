Система SurgiBox включает в себя купол с проймами внутрь, модуль, который фильтрует и регулирует поток воздуха, и аккумулятор. Все это помещается в рюкзаке и может быть настроено за считанные минуты

Эта разработка американских исследователей призвана обезопасить хирургическое вмешательство там, где нет стерильных операционных. Или в таких ситуациях, когда плохие погодные условия, стихийные бедствия не дают возможности провести жизненно необходимую операцию для спасения жизни человеку.

SurgiBox: Bringing Safe Surgery to Patients Everywhere – Demonstrated Successfully in Ukraine https://t.co/PbnBBI68VU — SciTechDaily (@SciTechDaily1) May 22, 2023

Концепция SurgiBox была успешно продемонстрирована во время гуманитарной миссии в Украине.

Оперативное командование Юг отправило письмо разработчикам, в котором поблагодарило компанию за спасение 31 жизни.

Из-за повреждения агрессором инфраструктуры здравоохранения Украины врачи также использовали систему для приема родов, при инфекциях желчного пузыря и удалении аппендицит.

SurgiBox в настоящее время наращивает производство своих систем в преддверии второй сертификации медицинского устройства в Европейском Союзе и официального запуска продукта в 28 странах этим летом.

Первая полноценная партия SurgiBox будет отправлена ​​организации Врачи без границ.

В долгосрочной перспективе команда SurgiBox считает, что система может быть использована для проведения хирургических операций прямо в постели больного, особенно если это пациенты пожилого возраста или люди, особенно уязвимые к инфекциям.

Джерело: SciTechDail

Фото: Zelenskiy/Official