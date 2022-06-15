Министерство здравоохранения вместе с Европейской комиссией обеспечило медицинскую эвакуацию 13 украинцев, гражданских и военных, которых вывезли сначала в безопасные места, а затем транспортировали в специализированные клиники Испании.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Практически ежедневно происходит эвакуация взрослых и детей с комбинированными ранениями, ожогами, минно-взрывными травмами и тяжелыми заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине сложно, — говорится в сообщении.

Читайте также: Вадим Карпьяк стал амбассадором будущего самого крупного в Украине центра реабилитации

Отмечается, что среди эвакуированных в этот раз в клинику Испании есть ребенок — девятилетняя Полина из Харькова, которая в результате вражеских обстрелов получила минно-взрывную травму.

Сейчас смотрят

Как известно, Харьковская область и восточные регионы постоянно терпят удары со стороны российской захватнической армии. На этих территориях разрушены многие жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные заведения, повреждены больницы, что значительно усложняет оказание медицинской помощи.

Именно поэтому, благодаря налаженному маршруту эвакуации, международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Минздрава Украины обеспечили транспортировку пациентов от больницы в прифронтовой территории через львовский медицинский хаб к аэродрому в Польше. Затем эстафету подхватил специальный авиатранспорт.

Для таких эвакуаций Министерство подает запрос на эвакуацию и получает предложения от разных стран-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны относительно готовности принять пациентов и обеспечить необходимое лечение.

Далее Минздрав контактирует со страной, принимающей пациентов, и согласовывает этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки.

Фото: Минздрав