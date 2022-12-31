В Украине с 1 января изменятся правила выдачи больничных листов. Ранее решение о выплате принимала комиссия соцстрахования на предприятии, а с 2023 года эта функция будет возложена на работодателей или уполномоченных ими лиц.

Изменен также срок рассмотрения больничных и решения о выплате. Теперь предоставляется 10 дней со дня поступления работодателю больничного по временной нетрудоспособности (днем поступления считают восьмой день после закрытия больничного).

Пять дней дают на уведомление работника об отказе в оплате и три дня – со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается 8-й день после открытия больничного).

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Заявления-расчеты подаются онлайн при помощи специализированного клиентского программного обеспечения, а также через личный кабинет страхователя на сайте электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Есть возможность представить данные на бумажных носителях в любой сервисный центр Пенсионного фонда и на бумажных носителях в отделения рабочих органов исполнительной дирекции Фонда социального страхования.

Финансирование страхователей производится через ПФУ на протяжении трех дней централизовано на отдельные текущие счета, которые открыты страхователями в учреждениях банков для зачисления страховых средств.

Оплата больничных производится в размере процента от заработной платы застрахованных лиц, который зависит от длительности страхового стажа.

Чтобы вычислить зарплату для оплаты больничных, делят зарплату, начисленную за расчетный период, на которую начислен единый взнос, на число дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, которые не были отработаны по уважительной причине.

Больничные, которые были открыты в 2022 году и продолжаются в 2023 году, рассчитываются по старым правилам.