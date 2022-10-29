Государство увеличит оплату за реабилитацию после инсульта до 44 тыс. грн. Об этом в канун Всемирного дня борьбы с инсультом сообщил министр Виктор Ляшко.

Более 100 тыс. украинцев поражает инсульт. Львовянин Орест Мужик оказался среди них. У мужчины произошло кровоизлияние в мозг.

Пострадавшего вовремя доставили в Первое медобъединение Львова, где действует один из крупнейших в Украине инсультных центров.

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Жизнь Ореста спасли. Однако этого еще недостаточно. Мужчине парализовало правую часть тела. Ему нужна реабилитация, как и половине пострадавших от болезни.

Сейчас с ним работают специалисты. Прогресс налицо: мужчина уже может двигать рукой.

Между тем Министерство здравоохранения Украины обещает вчетверо повысить оплату за реабилитацию в стационаре – до 44 тыс. грн за пролеченный случай. Период пребывания в медучреждении увеличится до трех недель. Сейчас он составляет 14 дней, а оплата услуги – 10 тыс. грн.

Медучреждения смогут взять на работу дополнительных специалистов и улучшить качество предоставляемых услуг по реабилитации, пояснил министр.

Источник: Первое медобъединение Львова