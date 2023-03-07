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Описано всего лишь 1,5 тыс. случаев: во Львове спасли ребенка с очень редким заболеванием

7 марта 2023, 13:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
рідкісна хвороба

Специалисты Западноукраинского детского специализированного медицинского центра спасли четырехлетнего Ярослава из Ровно, у которого было диагностировано настолько редкое заболевание, что до сих пор в медицинской литературе описано лишь около 1 500 случаев этой болезни, и то преимущественно у взрослых. Речь идет о болезни Эрдхейма-Честера.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Неудивительно, что семье мальчика потребовалось почти три года, чтобы поставить правильный диагноз, — пишут медики.

По их словам, сначала лечили наросты на головке малыша у местных дерматологов. Затем в столичном Охматдете подтвердили несахарный диабет и обнаружили множественные полиорганные образования.

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— МРТ-исследование показало, что по всему телу были будто разбросаны семь опухолей – в почках, в легких, в челюстях. Нам сказали, что надо их удалять, — рассказала мама Ярославчика.

Однако начало полномасштабной войны помешало семье продолжить лечение в Киеве.

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Летом прошлого года у мальчика начались проблемы с почками, быстро нарастала почечная недостаточность. Семья обратилась за помощью в Центр, где мальчику срочно удалили опухоли из почек и мочеточников.

Диагностика этого редкого заболевания потребовала междисциплинарного сотрудничества. Консилиум врачей заподозрил гистиоцитоз с множественным поражением органов. Позже гистологи подтвердили наличие мутаций, которые характерны для этого заболевания.

— За короткое время удалось значительно улучшить состояние Ярославчика и достичь положительной динамики, — говорит педиатр Марта Шеремет.

По словам медиков, Ярославчик нуждается в длительном специфическом лечении ингибиторами. Препараты дорогостоящие и не всегда доступны в Украине. Однако благодаря помощи фармацевтической компании Novartis эти лекарства есть, и для пациентов они бесплатны.

Мама Ярослава говорит, что впервые за три года ее сын начал бегать и прыгать. А первые обследования после назначения лечения показали, что болезнь отступает. У ребенка больше не болит голова и нет проблем с почками.

Источник: ЗУСДМЦ

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