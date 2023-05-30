Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Опрос показал, что за время войны украинцы не стали больше курить

30 мая 2023, 12:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
куріння
Источник: Depositphotos

Национальный координатор программ по неинфекционным заболеваниям Бюро ВОЗ в Украине Андрей Скипальский сообщил, что в Украине не наблюдается какого-либо роста употребления табачных и никотиновых изделий. 

Во время пресс-конференции на тему “Всемирный день без табака 2023: опрос ВОЗ относительно распространенности употребления табачных и никотиновых изделий” Скипальский отметил, что потребление любых табачных и никотиновых изделий в Украине составляет 27,4%. 

При этом мужчины среди ежедневных потребителей табачных и никотиновых изделий составляют 23%, женщины — 11%.

Читайте также:
кальян курінняЭксперты объяснили, чем кальян отличается от курения обычных сигарет

Мы можем говорить об общей картине, что в принципе мы не наблюдаем на основании этого исследования какого-то роста употребления табачных и никотиновых изделий, — сказал представитель ВОЗ в Украине.

По его словам, из всей структуры наибольшей частью являются курильщики сигарет – 22,2%. Потребители электронных сигарет – 3%, табачных изделий для электрического нагрева – 3,3%, кальяна – 2,6%.

Источник
УНН
Теги
Война в Украине Курение Опрос
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь