Национальный координатор программ по неинфекционным заболеваниям Бюро ВОЗ в Украине Андрей Скипальский сообщил, что в Украине не наблюдается какого-либо роста употребления табачных и никотиновых изделий.

Во время пресс-конференции на тему “Всемирный день без табака 2023: опрос ВОЗ относительно распространенности употребления табачных и никотиновых изделий” Скипальский отметил, что потребление любых табачных и никотиновых изделий в Украине составляет 27,4%.

При этом мужчины среди ежедневных потребителей табачных и никотиновых изделий составляют 23%, женщины — 11%.

— Мы можем говорить об общей картине, что в принципе мы не наблюдаем на основании этого исследования какого-то роста употребления табачных и никотиновых изделий, — сказал представитель ВОЗ в Украине.

По его словам, из всей структуры наибольшей частью являются курильщики сигарет – 22,2%. Потребители электронных сигарет – 3%, табачных изделий для электрического нагрева – 3,3%, кальяна – 2,6%.