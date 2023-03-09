Президент Владимир Зеленский наградил орденом За заслуги ІІІ степени врача НДСЛ Охматдет Оксану Леонтьеву. Посмертно.

Оксана Леонтьева, детский врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга погибла 10 октября 2022 года. Она как раз торопилась на работу, когда в центре столицы ее авто вспыхнуло от попадания российской ракеты.

Это был очередной день ракетного террора против Украины. И последний день жизни Оксаны. Это произошло возле парка Шевченко рядом с детской площадкой. Так россияне забирают у нас лучших, говорят коллеги Оксаны врачи Охматдета.

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Год назад не стало мужа Оксаны, она одна воспитывала сына. После ее гибели опекуном ребенка стали дедушка с бабушкой – родители Оксаны.

Награду вместо нее получили два самых родных человека – папа Григорий и сынок Гриша.

Отец Оксаны глубоко благодарен всем, кто инициировал эту награду.

– Для меня ценно, что Оксану помнят. Я делаю все, чтобы мой внук помнил маму, – сказал он. – Чтобы память о ней жила дальше, чтобы он гордился Оксаной, как горжусь я, ее родные, коллеги и друзья.

Оксана Леонтьева спасала детей от рака. Она была добрым, самоотверженным и искренним человеком. Она бы вырвала еще не одного ребенка из лап онкоболезни своим профессионализмом. Но ее жизнь оборвала российская ракета. Для коллег потеря Оксаны до сих пор невыразимая боль.

– Ты заслуживала большего в жизни и это меньшее, что мы можем сделать после твоей смерти, – сказал заведующий отделением, где работала врач, Александр Лисица. – Твое дело живет и мы выстоим, как бы нам тяжело ни было, ради наших детей! Помним, скорбим, любим.

Отделение ТКМ и Охматдет потеряло одного члена врачебной семьи.

Об ее убийстве должен знать весь мир, считают коллеги Оксаны Леонтьевой, почитая ее память.

Коллектив продолжает дело Оксаны – самоотверженно работает и спасает детей. Потому что это именно то, чего она хотела бы.

Светлая память!

Источник: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит