Президент Владимир Зеленский наградил орденом За заслуги ІІІ степени врача НДСЛ Охматдет Оксану Леонтьеву. Посмертно.
Оксана Леонтьева, детский врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга погибла 10 октября 2022 года. Она как раз торопилась на работу, когда в центре столицы ее авто вспыхнуло от попадания российской ракеты.
Это был очередной день ракетного террора против Украины. И последний день жизни Оксаны. Это произошло возле парка Шевченко рядом с детской площадкой. Так россияне забирают у нас лучших, говорят коллеги Оксаны врачи Охматдета.
Год назад не стало мужа Оксаны, она одна воспитывала сына. После ее гибели опекуном ребенка стали дедушка с бабушкой – родители Оксаны.
Награду вместо нее получили два самых родных человека – папа Григорий и сынок Гриша.
Отец Оксаны глубоко благодарен всем, кто инициировал эту награду.
– Для меня ценно, что Оксану помнят. Я делаю все, чтобы мой внук помнил маму, – сказал он. – Чтобы память о ней жила дальше, чтобы он гордился Оксаной, как горжусь я, ее родные, коллеги и друзья.
Оксана Леонтьева спасала детей от рака. Она была добрым, самоотверженным и искренним человеком. Она бы вырвала еще не одного ребенка из лап онкоболезни своим профессионализмом. Но ее жизнь оборвала российская ракета. Для коллег потеря Оксаны до сих пор невыразимая боль.
– Ты заслуживала большего в жизни и это меньшее, что мы можем сделать после твоей смерти, – сказал заведующий отделением, где работала врач, Александр Лисица. – Твое дело живет и мы выстоим, как бы нам тяжело ни было, ради наших детей! Помним, скорбим, любим.
Отделение ТКМ и Охматдет потеряло одного члена врачебной семьи.
Об ее убийстве должен знать весь мир, считают коллеги Оксаны Леонтьевой, почитая ее память.
Коллектив продолжает дело Оксаны – самоотверженно работает и спасает детей. Потому что это именно то, чего она хотела бы.
Светлая память!
Источник: НДСЛ Охматдит
Фото: НДСЛ Охматдит