Во Львове врачи пооперировали 8-летнего мальчика с Турковского района. Ребенку удалили селезенку, чтобы спасти его жизнь.

Об этом сообщили в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре. У него диагностировали наследственный сфероцитоз — генетическое заболевание, во время которого собственный орган иногда становится врагом ребенку. Болезнь приводит к патологии эритроцитов, которые уничтожаются в селезенке.

Детские гематологи борются с этим заболеванием, но иногда возникают критические ситуации, когда медикаментозное лечение не помогает. В таком случае помочь могут хирурги, которые удаляют селезенку, потому что она уничтожает эритроциты, а это приводит к тяжелым анемиям и другим осложнениям.

В Центре такие операции уже давно проводят детям малотравматичным лапароскопическим способом – орган удаляют через небольшие отверстия.

В больнице отметили, что после такой операции состояние ребенка значительно быстрее стабилизируется, возвращается к норме и уже через несколько дней пациент может идти домой.

— Таких операций по миниинвазивному удалению селезенки мы делаем несколько в год, примерно пять, потому что в центре в гематологическом отделении лечат детей с таким заболеванием и иногда возникают ситуации, когда ради спасения жизни ребенка его селезенку надо удалить, — рассказал детский хирург Центра Андрей Кузик.

Мальчика уже выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо, но в дальнейшем ребенок будет находиться под наблюдением медиков гематологического отделения.