В Национальной детской специализированной больнице Охматдет проходит сложный курс лечения 20-летняя Настя, организм которой поразила очень редкая инфекция — мукормикоз, известная как черная плесень.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

— Настя болеет сахарным диабетом. Войну встретила в Харькове, где училась в вузе. Сильный стресс, тяжелая эвакуация в родной Бахмут и инфекция ослабили иммунную систему девушки: начали неметь конечности, а вскоре она перестала ходить, — пишут медики.

По их словам, сначала Настю лечили в местной больнице, но точный диагноз там установить не смогли, поэтому давали препараты против одного из последствий болезни – пневмонии. В Охматдет девушку привезли в критическом состоянии.

Здесь выяснилось, что ее организм поразила очень агрессивная грибковая инфекция — мукормикоз, более известная как “черная плесень”.

— Были поражены легкие, грудная клетка, позвоночник, ребра девочки, начался абсцесс спинного мозга. Ноги и руки девушки не работали. К тому же организм перестал реагировать на антибиотики, — рассказала заведующая отделением гнойной хирургии Надежда Кисиль.

За жизнь и здоровье девушки боролась мультидисциплинарная команда Охматдета. Торакальные хирурги удалили часть правого легкого, где находился очаг грибковых масс. Нейрохирурги консервативно лечили спинной мозг.

Специалисты бактериологической лаборатории подобрали синергию антибиотиков, на которые в комплексе реагировал организм девушки. А в отделении гнойной хирургии проводили противогрибковую и антибактериальную терапию.

К лечению также были вовлечены специалисты Центра радиологии, диагносты, эндоскописты, неврологи, анестезиологи и физиотерапевты.

Тяжелый недуг повлиял и на психологическое состояние девушки. Плодотворную работу с пациенткой провели специалисты Центра медико-психологической, социально-реабилитационной помощи. Полгода Настя не могла и встать с постели. Реабилитологи начали восстанавливать утраченные функции организма в остром периоде заболевания.

Сейчас Настя может двигать руками и ногами. Она встает с постели, снова учится ходить и самостоятельно стоять в специальном корсете, который поддерживает ее пораженные кости.

По словам медиков, Настю еще ждет долгое лечение и реабилитация. Но критический период болезни уже позади. Девушка мечтает как можно быстрее вернуться к обычной жизни, свободно ходить и бегать.

Источник: НДСБ Охматдет