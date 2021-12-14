Во Львове медики пересадили почку 15-летнему парню. Это первая такая операция в первом территориальном медицинском объединении Львова.

Об этом сообщил врач Олег Самчук в социальных сетях. По его словам, Ярослав родился с больными почками. Однако диагноз гломерулонефрит ему установили лишь в 11 лет.

Лечение не помогало, и болезнь прогрессировала. А недавно врачи поставили семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация.

— Шанс на качественную жизнь Ярославу без сомнений согласилась дать бабушка Анастасия, почка которой внуку идеально подошла, — рассказал Самчук.

Врачи осуществили трансплантацию 7 декабря. Донорский орган заработал сразу на операционном столе.

Сейчас бабушка и Ярослав чувствуют себя хорошо. Это была первая операция по пересадке почки ребенку во Львове.

Недавно в Киеве провели трансплантацию сердца 26-летней девушке. У нее обнаружили злокачественную опухоль сердца. Донором сердца для девушки стал пациент из областной больницы Киева, которого медикам спасти не удалось.

Источник: Олег Самчук

Фото: Олег Самчук