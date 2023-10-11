В Первом медобъединении Львова пятеро пациентов получили шанс на новую жизнь благодаря мультиорганной трансплантации.

Для проведения операций объединились медицинские команды из Львова и Киева.

Инициаторами трансплантации стали украинские трансплантологи, которые осуществили операции по пересадке сердца и почек. Однако, когда речь шла о пересадке печени, специалисты из Национального института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова взяли на себя ответственность.

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Источник: Незламные

Фото: Незламные