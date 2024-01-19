В Ивано-Франковской областной клинической больнице проходит курс реабилитации 32-летний Василий Тежигор, который потерял ногу в результате тяжелого ранения. Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

Вернулся из Германии, чтобы защищать Родину

— Когда началась полномасштабная война, Василий работал в Германии. Однако вернулся в Украину и уже 19 марта пошел в армию, — говорится в сообщении.

Как рассказал сам воин, сначала попал с другом на двухнедельную обучение в Украинскую добровольческую армию, а уже потом в военкомат.

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Из военкомата Василия направили на Закарпатье, в Государственную специальную службу транспорта, занимающуюся охраной мостов и тоннелей. Там он искал варианты, как попасть на передовую.

— Тогда как раз начали формировать штурмовые роты из добровольцев. Поэтому мы потренировались и поехали в морпехи, в 503-ю, — продолжает он.

Ранило под Клещеевкой

Первый выход был под Водяным и Опытным, недалеко от аэропорта. Потом бои под Угледаром, штурм леса под Клещеевкой, где защитника и ранило.

Случилось это 1 июля 2023 года. По словам Василия, осколком ему прошило легкие, пробило руку, оторвало ногу, сломало ребро.

Левую ногу ампутировали в Днепре, из-за начавшейся инфекции медики Луцка, куда воина эвакуировали на дальнейшее лечение, еле спасли колено.

Тяжелая комбинированная инфекция

— У военного была очень тяжелая комбинированная инфекция. Мы делали несколько операций, сформировали культю. Культя зажила, и тогда он пошел уже на реабилитацию, — рассказывает травматолог Роман Остафийчук.

По словам медика, у Василия также были осколочные ранения грудной клетки, плечевого сустава. Частично осколки удалось забрать, а оставшиеся пока не представляют угрозы.

Орден “За мужество”

Медики отмечают, что сначала реабилитация была направлена на разработку колена, поскольку была сильная контрактура. Впоследствии пациент делал упражнения, чтобы подтянуть свое физическое состояние, потому что очень похудел и ослаб.

Сам Василий признается, что после ранения в его жизни все изменилось. Многое теперь не сделать без посторонней помощи, хотя и дальше старается все делать сам. А помогает ему любимая женщина, на которой женился во время войны – 19 августа прошлого года.

На днях Василий Тежигор получил государственную награду – орден “За мужество” III степени.

Источник: Ивано-Франковская ОКБ