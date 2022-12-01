Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медицинского объединения Львова вернули украинскому воину возможность двигать рукой после тяжелого ранения. После реабилитации он готовится вернуться на фронт.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Октябрь. Северск. Минометный обстрел. 39-летний защитник, пожелавший оставаться неизвестным, получает тяжелое ранение. Обломки попадают ему в левую руку, — пишут медики.

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По их словам, повреждения были настолько тяжелыми, что мужчина не чувствовал конечность: как оказалось, был разорван нерв. Далее воин проходил лечение в Краматорске и Днепре. Затем был эвакуирован во Львов.

— В Центре Незламні врачи решаются на сложное вмешательство: они сшивают разорванный нерв. Операция проходит успешно. Защитник начинает чувствовать руку, — сообщают медики.

И отмечают, что сейчас мужчина активно занимается со специалистами по реабилитации и радуется первым успехам. Он уже может брать травмированной рукой легкие предметы и самостоятельно надевает рубашку. Врачи прогнозируют, что совсем скоро функция руки восстановится окончательно.

Сообщается, что после лечения мужчина планирует снова вернуться на фронт, чтобы продолжать защищать Родину.

Источник: Первое медобъединение Львова