Защитник Запорожья Владимир Ильин получил тяжелейшее ранение в конце июня под Гуляйполем: осколком гранаты воину выбило глаз и тяжело травмировало обе руки. Сейчас защитник проходит реабилитацию на Франковщине.

— Владимир родом из Харьковской области. С первыми взрывами в родном городе взял в руки оружие и встал на защиту Украины. На войну ушел добровольцем, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Тяжелое ранение воин получил в конце июня под Гуляйполем во время штурма вражеских позиций. Владимир вспоминает, что позиции удалось захватить, но поскольку никто из командования их не остановил, то они прошли больше, чем нужно.

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Защитник находился в первой штурмовой тройке. Говорит, что выползал после ранения сам на лопатках, ведь никто подойти к нему не мог. А что с ним произошло – уже осознал в медбате.

Как выяснилось, одна рука от плеча была прострелена из БМП, ладонь другой разорвало. Также осколком гранаты выбило глаз. Всего у мужчины было 13 ранений. Но защитник считает, что ему повезло, ведь в этом сражении было много погибших.

В больницу Владимир попал с открытым огнестрельным переломом и многочисленными ранами. А дальше его ждал долгий путь лечения и заживления ран.

Уже второй месяц защитник находится в одной из больниц Ивано-Франковской области. По словам медиков, нужно примерно полгода, чтобы руки зажили, а затем можно будет заняться восстановлением глаза. В перспективе есть большие шансы на полное выздоровление.

Сейчас Владимир мечтает вернуться в нормальную жизнь, поставить на ноги 16-летнюю дочь. А пока он хотел бы напомнить гражданским, что они живут мирно благодаря тем, кто на фронте. А потому должны больше уделять им внимания.

Фото: Минздрав