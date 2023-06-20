Специалисты Национального реабилитационного Центра Незламні, входящего с состав Первого медобъединения Львова, три месяца выхаживали 12-летнего Мишу Баева из Бахмута, получившего тяжелейшую минно-взрывную травму. И борьба за здоровье ребенка продолжается.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— В тот день, когда во двор прилетела российская ракета, Миша с отцом был на улице. Он попытался укрыться в доме, но ударной волной его отбросило на крыльцо. Ребенка изранили десятки осколков, — пишут медики.

К сожалению, отец получил смертельное ранение. Так, Миша с братиком Кириллом в мгновение потеряли дом и самого дорогого человека — отца, который своими силами их воспитывал.

Как стало известно, оккупанты уже второй раз лишают братьев дома и наносят им травмы. Впервые это произошло еще в 2014 году в Горловке. Там во время обстрела дети спешно бежали к укрытию и нечаянно зацепили кастрюлю с кипятком. Оба брата получили ожоги, от которых до сих пор страдают и лечатся.

В Бахмуте же Миша получил минно-взрывную травму. Осколки попали в шею и голову. Один из них заблокировал поставку крови в мозг и вызвал инфаркт. Другой – застрял рядом с сонной артерией. Состояние было критическим. В Днепре хирургам удалось восстановить кровоснабжение мозга и стабилизировать состояние ребенка.

Далее маленького пациента встретила нейрохирургическая команда больницы Святого Николая во Львове, где хирурги провели операцию и залечили раны Миши.

По словам медиков, из-за перенесенного инфаркта головного мозга мальчик не мог ходить, говорить и глотать. Так что одновременно с хирургами в течение трех месяцев за здоровье ребенка боролись и физические терапевты Центра Незламні.

Лечение дало положительные результаты. Миша уже говорит и ходит. Однако ребенок все еще нуждается в лечении рубцов, образовавшихся на его теле после несчастного случая в Горловке.

К сожалению, пока ни одна больница в Украине не способна полноценно помогать таким пациентам, как Миша. Потому что для шлифования рубцов нужен современный лазер, которого в ожоговом блоке детской больницы Святого Николая нет.

Источник: Первое медобъединение Львова