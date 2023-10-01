В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины рассказали историю мужественного 49-летнего защитника Игоря Билоконенко, который прошел через нестерпимую боль и страдания на пути возрождения к жизни.

— Игорь родом из Николаева. Воевал еще с 2014 года, а с началом большой войны пошел добровольцем в ряды ВСУ. Он – отец двух дочерей, поэтому решение защищать своих детей и родную землю было принято мгновенно, — говорится в сообщении.

Летом 2022 воин получил тяжелое ранение в результате прицельного обстрела врагом. Тогда осколок прошел между пластинами бронежилета, пробил легкое и застрял в позвоночнике. Игорь считает себя счастливцем, ведь сердце уцелело.

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В больницу боец ​​попал полностью обездвиженным. Впоследствии ему пришлось с нуля учиться таким простым вещам, как, например, сидеть.

Защитник признается, что как бы странно ни звучало, но первой мотивацией двигаться, несмотря на боль, стала пагубная привычка курить. Именно из-за нее он довольно быстро научился пересаживаться с больничной койки на колесное кресло.

Далее Игоря ждал еще больше года восстановления и кропотливая работа вместе с междисциплинарной реабилитационной командой.

Он очень обрадовался, когда реабилитация начала приносить первые результаты. Больше всего запомнил ощущение, как на ноге заработала первая мышца. Фактически Игорю пришлось научиться ходить заново.

Теперь мечты куда более амбициозные: сесть за руль велосипеда. Человек прикладывает сверхусилия, чтобы воплотить это в жизнь.

По образованию Игр – механик, большинство времени преподавал в автошколе. Поэтому после реабилитации уверен, что все же сможет вернуться к преподавательскому делу.

Игорь — несокрушимый оптимист и считает, что, несмотря на длительное лечение, ему очень повезло, ведь осколок прошел в нескольких сантиметрах от сердца. Последствия могли быть роковыми.

Мужчина признается, что в 2014 году испытал так много боли, что полномасштабная война его не испугала. Он был готов к этому нравственно и физически. Рассказывает, что по течению плыть не привык, ведь любит решать сложные задачи и рассчитывать в первую очередь на себя.

На фронте его поразила ответственность и решительность побратимов. Ведь каждый из них, несмотря на все обстоятельства, несмотря на невероятную усталость и боль, принимал и выполнял свою работу. Военный убежден, что именно такие несокрушимые люди каждый день приближают нашу Победу.

Фото: Минздрава Украины