Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медицинского объединения Львова спасли от смертельного кровотечения 62-летнего мужчину, у которого осколок от вражеской ракеты застрял в бедренной артерии.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Александр Стрелец из Донетчины. Ему 62. Ракета прилетела в его двор в начале октября. Он как раз возился с братом по хозяйству. Александру осколками изрешетило половину тела, брату металл попал в голову, — рассказывают медики.

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По их словам, мужчина перенес одну операцию в Курахово, еще три в Днепре. Кровотечение из раны на бедре, которая больше всего беспокоила врачей, удалось остановить.

Сообщается, что Александра с братом эвакуировали в Национальный реабилитационный центр Незламні Первого медобъединения Львова. Однако мужчине внезапно стало плохо. Из раны на бедре снова начала идти кровь.

Выяснилось, что причина — осколок в бедренной артерии, который при каждом движении резал стенки сосуда. Иными словами, если медлить, последствия могут быть критическими.

Однако, как отмечается, извлекать металл было нельзя — это очень травматично. Единственный выход — срочно перекрыть доступ крови к пораженной части артерии.

Сообщается, что Александра доставили в отделение интервенционной радиологии. Для эмболизации, то есть закупорки сосуда, врачи задействовали ангиограф. Вмешательство провели под рентгеном. В результате кровотечение удалось остановить. И хотя обломок в теле Александра остался, он для него больше не опасен.

По словам медиков, сейчас мужчину готовят к еще одной операции, которая должна полностью восстановить подвижность ноги. Александр с нетерпением ждет встречи с братом, который уже проходит реабилитацию после ранения.

Источник: Первое медобъединение Львова