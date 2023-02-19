Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли жизнь нашему защитнику, которому огромный осколок вражеского снаряда рассек лицо, поломал челюсть и вышел через шею.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

— Лицо Петра было полностью залито кровью, он был почти без сознания, не может говорить. Ценой своей жизни друг вытащил его из-под обстрела, но сам погиб, — пишет Рыженко.

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По его словам, бригада медиков скорой помощи за считанные часы доставила тяжелораненого в Мечникова. Здесь ему перелили литры крови, стабилизировали состояние. Теперь герою предстоит несколько операций.

Петр, по профессии шахтер, может есть только через зонд. Но, как утверждает Сергей Рыженко, настроение у него бодрое. Ведь рядом с ним — жена и мать. А дома ждут 18-летние двойняшки.

Еще одна украинская жизнь спасена в больнице Мечникова, констатирует гендиректор.

Источник: Сергей Рыженко