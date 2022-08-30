Медики больницы Св. Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова делают все возможное, чтобы получившая тяжелое ранение женщина встала на ноги и начала снова самостоятельно ходить.

Об том сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Когда начался обстрел, 34-летняя Оксана с мужем Станиславом были во дворе. Ракеты начали прилетать одна за другой. Супруги упали на землю. Но, если муж уцелел, то Оксану задело обломком. Друзья помогли добраться до местной больницы, — пишут медики.

По их словам, у женщины диагностировали минно-взрывную травму: многоосколочное ранение правой голени с дефектами мягких тканей и ожоги лица.

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После месяца лечения в местном медучреждении, Оксану эвакуационным поездом доставили в больницу Св. Пантелеймона Первого медобъединения Львова.

Здесь специалисты отделения травматологии и ортопедии Центра травмы наложили аппарат внешней фиксации на поврежденную ногу, сотрудники Центра хирургии взялись долечивать раны, а специалисты по реабилитации присоединились, чтобы поставить Оксану на ноги. В том, что пациентка будет ходить, сомнений у медиков нет.

Отмечается, что несмотря на пережитое, женщина радуется, что никто из ее родных не пострадал. У Оксаны и Станислава двое сыновей: 11-летний Роман и 14-летний Кирилл.

Вместе с семьей они стремятся вернуться домой и под завалами отыскать коллекцию миниатюрных автомобилей сыновей. Ребята хотят жить в Авдеевке и уже разрабатывают проект, чтобы с отцом заново отстроить свой дом.

Источник: Первое медобъединение Львова