В Национальном реабилитационном центре Незламні на базе Первого медобъединения Львова успешно проходит курс восстановления после тяжелого ранения в позвоночник 36-летний воин Назар Мартын.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

— Вместе с женой Назар воспитывает дочерей-двойняшек. До большой войны работал строителем. В сентябре 2022 года его мобилизовали. Служил в Донецкой области, — пишут медики.

По их словам, тяжелое ранение воин получил в бою, когда заступал на позицию. Путь к окопу простреливался противником. Когда до укрытия оставались считанные метры, возле Назара прогремел взрыв. Осколок от боеприпаса попал прямо в позвоночник.

Воин упал и понял, что ничего не чувствует ниже пояса. Сначала подумал, что ему оторвало ноги. Из последних сил на руках пополз в сторону окопа. Вдруг над ним появился вражеский дрон и начал сбрасывать гранаты. Спина и ноги — посеченные. Назар уже не чувствовал боли. Говорит, что просто сжимал зубы и молился.

16 часов боец лежал один, пока на помощь ему не смогли прийти побратимы. Они четыре часа тащили его к точке эвакуации, где передали парамедикам. А уже те довезли раненого в ближайший медпункт, где он получил первую помощь. Оттуда отправили в Днепр. Там — операция за операцией.

Задачей днепровских врачей было сохранить защитнику жизнь. Когда им это удалось, Назара отправили дальше — во Львов. Уже здесь нейрохирурги вытащили из спины бойца осколок, который и обездвиживал его ноги.

— Назар превзошел самые оптимистичные прогнозы медиков. Те думали, что на то, чтобы мужчина смог сидеть, уйдут месяцы. А он взял и сел уже на следующий день после операции. И вскоре уже даже ходил на костылях, — пишут медики.

Реабилитация защитника в Центре продолжается. Назар упорно занимается с физическим терапевтом. Благодаря тренировкам уже может преодолеть расстояние в 4 000 шагов на беговой дорожке. Его мечта — вернуться к профессии строителя.

Источник: Первое медобъединение Львова