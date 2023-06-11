В пресс-службе Минздрава рассказали историю реабилитации Александра, 37-летнего военного (музыканта – в гражданской жизни), которого парализовало из-за разрыва вражеской мины.

— На восьмом месяце службы Александр наткнулся на российскую мину под Марьинкой. Мина разорвалась, осколок попал мужчине в шею, у него парализовало все тело, — говорится в сообщении.

Под обстрелами побратимы эвакуировали защитника – тянули его 2 км до безопасного места, а после – доставили в военный госпиталь, где и выяснилось, что у него травма спинного мозга в шейном отделе позвоночника.

Первоначально Александр находился в реанимационном отделении одной из больниц Днепра. После – его направили на лечение в Киев.

Реабилитацию воин проходит в Тернопольской областной клинической психоневрологической больнице. Сначала он не мог ходить, сидеть, имел проблемы с дыханием и не мог двигать конечностями, полностью зависел от посторонней помощи и нуждался в круглосуточном уходе.

Через пять месяцев Александр с командой специалистов проделал титанический труд – продолжительность реабилитации достигала 4-5 часов в день.

Сейчас у защитника большие результаты: он может сам пересесть с колесного кресла на кровать, самостоятельно ест, с поддержкой физического терапевта может пройти 100 метров.