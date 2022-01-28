Препарат под названием Паксловид от американского производителя Pfizer наконец одобрен Европейским медицинским агентством по лекарственным средствам (EMA). Это значит, что эти таблетки для лечения Covid-19 теперь будут назначать и врачи Евросоюза.

ЕМА рекомендует Паксловид для лечения людей с риском развития тяжелой формы коронавирусной болезни, но только в том случае, если нет показаний к применению ИВЛ.

— Паксловид — первое пероральное противовирусное лекарство, рекомендованное в ЕС для лечения Covid-19, — сообщается на сайте ЕМА.

Далее следует информация о том, что препарат содержит два активных вещества, PF-07321332 и ритонавир, в двух разных таблетках. Первое вещество работает за счет снижения способности SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего Covid-19) размножаться в организме, в то время как ритонавир продлевает его действие и позволяет ему дольше оставаться в организме на уровнях, которые влияют на размножение вируса.

Отмечается, что результаты исследования показали: препарат Паксловид значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, у которых есть хотя бы одно тяжелое фоновое заболевание, подвергающее их риску тяжелого течения Covid-19.

Побочные эффекты от Паксловида незначительные. По словам исследователей, польза от лекарства превышает его риски, поэтому его рекомендуют к использованию.

Теперь Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения о выдаче условного разрешения на продажу Паксловида на территории стран ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в настоящее время комитет ЕМА добился заметных успехов в разработке методов лечения Covid-19, которые она назвала второй линией защиты после вакцин.

Источник: ЕМА