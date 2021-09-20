С сегодняшнего дня, 20 сентября, в Италии запущена программа по иммунизации против коронавирусной инфекции третьим дозами вакцин.

Дополнительный, бустерный укол, получат не все, а только те категории граждан, которые составляют группу повышенного риска тяжелого течения коронавирусной болезни, чреватого госпитализацией, необходимостью реанимационных мер и летальным исходом.

Третью инъекцию вакцины против Covid-19 получат почти 3 млн итальянцев, имеющих тяжелые фоновые заболевания, такие как сахарный диабет, ожирение, онкологические патологии, а также пациенты с ослабленным иммунитетом, к примеру, перенесшие операции по пересадке органов.

Итальянское агентство по лекарствам AIFA заявило, что вакцинации против коронавирусной инфекции третьими дозами будут использованы мРНК-вакцины, такие как Pfizer и Moderna.

По данным сайта Worldometer, в Италии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 4,6 млн случаев Covid-19, из них 130,3 тыс. – летальных исходов, 4,3 млн человек на сегодня выздоровели.

Источник: ANSA