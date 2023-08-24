Несмотря на тяготы и сложности, напрямую связанные с полномасштабной войной на территории Украины, нашим медикам удалось сделать ряд поистине уникальных прорывов в лечении и реабилитации украинцев.

Вживили протез прямо в кость

Во Львове в Национальном реабилитационном центре Незламні впервые в Украине пациенту, потерявшему на российско-украинской войне обе ноги, не просто вернули возможность ходить, но и бегать и даже ощущать землю.

Как сообщается, остеоинтеграционное протезирование возвращает чувствительность и функциональность конечностям. А все благодаря тому, что протез вживляется прямо в оставшуюся кость.

Результаты операций поражают: бывшие пациенты работают, занимаются спортом и не разрешают называть себя людьми с ограниченными возможностями.

Львовские ученые разработали кровоостанавливающее средство, оно эффективнее зарубежных аналогов

Активатор свертывания крови – кровоостанавливающее средство, разработанное учеными Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого.

Профессор Ростислав Белый и его команда за несколько месяцев разработали препарат, который, согласно результатам тестирования, свертывает кровь в три раза быстрее, чем известный на рынке британский препарат Celox.

Трансплантация на потоке

Более двух сотен успешных операций за пять месяцев: несмотря на войну, в Украине стремительно развивается трансплантология. С начала года было проведено свыше 200 трансплантаций. Из них — более 70 от живого и около 130 от умершего донора.

В то же время за аналогичный период 2022 года осуществили только 117 пересадок органов.

Впервые пересадили костный мозг от неродственного украинского донора

Специалистами Национальной детской специализированной больницы Охматдет впервые в Украине проведена трансплантация костного мозга от неродственного украинского донора.

Апластическая анемия — состояние, при котором костный мозг человека перестает вырабатывать достаточное количество клеток крови.

Как выяснилось, до большой войны доноров находили со всего мира, и стволовые клетки могли доставить в Украину самолетом. Однако с началом полномасштабного вторжения этот путь усложнился, а время в этой ситуации критическое: от момента забора до трансплантации должно пройти не более 72 часов.

Спасти жизнь пациенту удалось благодаря его генетическому близнецу из Украинского реестра доноров.

Впервые в Украине годовалому ребенку пересадили кожу от посмертного донора

Создание банков кожи сейчас актуально как никогда. Ведь ожоги – одна из самых частых причин травматизации военных и гражданских во время войны.

Применение донорской кожи позволяет закрыть глубокие дефекты, наилучшим образом подготовить раны к дальнейшим операциям и значительно ускорить выздоровление.

Теперь таким способом медики смогут спасать жизнь не только взрослых пациентов с ожогами, но и детей со всей Украины.